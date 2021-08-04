В каких городах Украины больше всего зарабатывают онлайн: Киев — не лидер

Платежная платформа Payoneer провела исследование в пяти крупных городах Украины и поделилась данными о том, где украинцы зарабатывают больше всего на международных рынках.

Как выяснилось, самый высокий средний доход от e-commerce у столичных онлайн-продавцов — $ 4 920 в месяц. Харьков — лидер в ІТ и онлайн-образовании, Львов — в креативных сферах, Одесса — в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.

Киев. Столица держит первенство по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, хотя по уровню среднего дохода киевляне — лидеры только в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021 года продажи на международных маркетплейсах принесли им $ 29 490, что равняется примерно $ 4 920 в месяц.

В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше всего среди жителей крупных городов — за первую половину 2021 года их средний заработок составил $ 7 030, или же $ 1 170 в месяц.

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Если же сравнить показатели первого полугодия 2020 и 2021 годов, то значительнее всего выросли средние доходы IT-компаний — на 41%, и креаторов на социальных платформах — на 35%.

Харьков. Средние доходы харьковских IT-компаний за первые 6 месяцев 2021 были самыми высокими в Украине — $ 9 440, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2020. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель из «города студентов» заработал в среднем $ 2 870, за год увеличив доход на 14%.

Средний доход фрилансера в Харькове составил $ 8 640 за полугодие, или же $ 1 440 в месяц. В то же время на аренде туристического жилья харьковчане заработали меньше всего среди жителей крупных городов — в среднем $ 1 540 за 6 месяцев.

Львов. «Культурная столица» Украины, Львов — лидер в креативных сферах. Здесь больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $ 3 300 за шесть месяцев 2021) и креаторы на социальных платформах (в среднем $ 3 840 за полугодие). В то же время доходы последних за год, с первого полугодия 2020 по первое полугодие 2021, выросли почти втрое — на 145%.

Средний доход Львовской ІТ-компании за первые 6 месяцев 2021 года составил $ 8 890, или $ 1 480 в месяц, — больше зарабатывают только харьковские предприятия. У онлайн-продавцов заработок выше — в среднем $ 21 380 за полугодие, или же $ 3 560 в месяц. Эти суммы на 43% больше, чем за январь-июнь 2020.

Одесса. Одесса имеет первенство сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. Так, в первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $ 16 620 в месяц, что почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе жители «жемчужины у моря» заработали в среднем $ 23 030 за полгода, или $ 3 840 в месяц.

Сфера аренды туристического жилья в городе-курорте восстанавливается — с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года средний доход владельца недвижимости вырос почти в 5 раз. Всего за январь-июнь 2021 года одесситы заработали в среднем $ 21 350, что равняется примерно $ 3 560 в месяц.

Днепр. Средний доход днепровского фрилансера составил $ 8 740 за первое полугодие 2021, или же $ 1 460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020. Средний заработок IT-компаний в «космической столице» за год вырос на 20% — до $ 8 040 за полгода, или примерно $ 1 340 в месяц.

В то же время стример из Днепра за январь-июнь 2021 года заработал в среднем $ 7 530, или же $ 1 250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают больше — так, средний доход онлайн-продавца за полгода составил $ 21 920, что равняется примерно $ 3 650 в месяц.

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