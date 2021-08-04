В каких городах Украины больше всего зарабатывают онлайн: Киев — не лидер

Платежная платформа Payoneer провела исследование в пяти крупных городах Украины и поделилась данными о том, где украинцы зарабатывают больше всего на международных рынках.
Как выяснилось, самый высокий средний доход от e-commerce у столичных онлайн-продавцов — $ 4 920 в месяц. Харьков — лидер в ІТ и онлайн-образовании, Львов — в креативных сферах, Одесса — в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.
Киев. Столица держит первенство по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, хотя по уровню среднего дохода киевляне — лидеры только в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021 года продажи на международных маркетплейсах принесли им $ 29 490, что равняется примерно $ 4 920 в месяц.
В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше всего среди жителей крупных городов — за первую половину 2021 года их средний заработок составил $ 7 030, или же $ 1 170 в месяц.
Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах, пенсиях и других видах соцпомощи. Там же учим не платить лишнего. Не забудьте подписаться! 🤫
Если же сравнить показатели первого полугодия 2020 и 2021 годов, то значительнее всего выросли средние доходы IT-компаний — на 41%, и креаторов на социальных платформах — на 35%.
Харьков. Средние доходы харьковских IT-компаний за первые 6 месяцев 2021 были самыми высокими в Украине — $ 9 440, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2020. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель из «города студентов» заработал в среднем $ 2 870, за год увеличив доход на 14%.
Средний доход фрилансера в Харькове составил $ 8 640 за полугодие, или же $ 1 440 в месяц. В то же время на аренде туристического жилья харьковчане заработали меньше всего среди жителей крупных городов — в среднем $ 1 540 за 6 месяцев.
Львов. «Культурная столица» Украины, Львов — лидер в креативных сферах. Здесь больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $ 3 300 за шесть месяцев 2021) и креаторы на социальных платформах (в среднем $ 3 840 за полугодие). В то же время доходы последних за год, с первого полугодия 2020 по первое полугодие 2021, выросли почти втрое — на 145%.
Средний доход Львовской ІТ-компании за первые 6 месяцев 2021 года составил $ 8 890, или $ 1 480 в месяц, — больше зарабатывают только харьковские предприятия. У онлайн-продавцов заработок выше — в среднем $ 21 380 за полугодие, или же $ 3 560 в месяц. Эти суммы на 43% больше, чем за январь-июнь 2020.
Одесса. Одесса имеет первенство сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. Так, в первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $ 16 620 в месяц, что почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе жители «жемчужины у моря» заработали в среднем $ 23 030 за полгода, или $ 3 840 в месяц.
Сфера аренды туристического жилья в городе-курорте восстанавливается — с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года средний доход владельца недвижимости вырос почти в 5 раз. Всего за январь-июнь 2021 года одесситы заработали в среднем $ 21 350, что равняется примерно $ 3 560 в месяц.
Днепр. Средний доход днепровского фрилансера составил $ 8 740 за первое полугодие 2021, или же $ 1 460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020. Средний заработок IT-компаний в «космической столице» за год вырос на 20% — до $ 8 040 за полгода, или примерно $ 1 340 в месяц.
В то же время стример из Днепра за январь-июнь 2021 года заработал в среднем $ 7 530, или же $ 1 250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают больше — так, средний доход онлайн-продавца за полгода составил $ 21 920, что равняется примерно $ 3 650 в месяц.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации4 ч. назад - 794 12
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 8511 6
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года6 ч. назад - 2298 3
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия7 ч. назад - 728 3
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2726 3
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2712
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года6 ч. назад - 2298 3
Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списанВчера, 19:00 - 1777
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 1700 1
Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка7 ч. назад - 1187 2
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1342 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 743 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 634
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1801 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1708 3