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В Минэкономики снизили предельные цены на бензин и дизтопливо

В Минэкономики снизили предельные цены на бензин и дизтопливо

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, на дизтопливо — на 60 копеек.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты НАК «Нафтогаз Украины».

Средняя стоимость:

  • 1 литра бензинов составляет 26,67 грн/л;
  • 1 литра дизтоплива — 21,64 грн/л.

Предельная стоимость на середину августа:

  • для бензина — 31,67 грн за литр;
  • дизтоплива — 28,64 грн за литр.

Из средней стоимости топлива высчитывается предельная цена его реализации на АЗС на середину августа.

С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива — 28,64 грн/л.

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По материалам Finance.UA
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