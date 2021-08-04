В Минэкономики снизили предельные цены на бензин и дизтопливо

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, на дизтопливо — на 60 копеек.
Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты НАК «Нафтогаз Украины».
Средняя стоимость:
Предельная стоимость на середину августа:
Из средней стоимости топлива высчитывается предельная цена его реализации на АЗС на середину августа.
С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива — 28,64 грн/л.
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