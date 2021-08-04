В Минэкономики снизили предельные цены на бензин и дизтопливо

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, на дизтопливо — на 60 копеек.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты НАК «Нафтогаз Украины».

Средняя стоимость:

1 литра бензинов составляет 26,67 грн/л;

1 литра дизтоплива — 21,64 грн/л.

Предельная стоимость на середину августа:

для бензина — 31,67 грн за литр;

дизтоплива — 28,64 грн за литр.

Из средней стоимости топлива высчитывается предельная цена его реализации на АЗС на середину августа.

С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива — 28,64 грн/л.

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