Deutsche Bahn разработает стратегию энергоменеджмента для Укрзализныци

Немецкая компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH и АО «Укрзализныця» подписали договор о предоставлении консультационных услуг по созданию стратегии энергоменеджмента.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня между Укрзализныцей и DB Engineering & Consulting GmbH подписан договор о предоставлении консультационных услуг в направлении создания стратегии энергоменеджмента АО «Укрзализныця», — сказал Кубраков.

Он добавил, что стратегия будет разработана за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития. По словам министра, Мининфраструктуры планирует углубить сотрудничество с Deutsche Bahn, ведь немецкая железная дорога уже прошла путь трансформации, в начале которого сейчас находится Украина.

В министерстве отмечают, что повышение энергоэффективности является приоритетом для АО «Укрзализныця». В частности, команда Мининфраструктуры и УЗ инициировали масштабные проекты электрификации путей и оптимизации закупок электроэнергии напрямую от производителя — ГП «Энергоатом».

Справка Finance.ua:

5 февраля 2020 года АО «Укрзализныця» подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании в стратегическом партнерстве по развитию Укрзализныци. Меморандум определяет этапы сотрудничества компаний;