Как менялась минимальная цена электроэнергии для населения (инфографика)

Тарифы на электроэнергию для украинцев изменятся уже с 1 октября. Поэтому журналисты портала «Слово и дело» изучили, как менялась наиболее «экономная» цена электроэнергии для населения.
В 1996—1997 годах минимальный тариф на электроэнергию был 8,3 копейки за кВт/час в городских населенных пунктах. Это не касалось домов, которые были оборудованы кухонными электроплитами и электрообогревательными установками.
В апреле 1998 года был установлен общий тариф для населения — 11 копеек за киловатт. В марте 1999-го цену повысили до 15,6 коп., такой она была до 2006 года.
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В июле 2006 года минимальная цена электроэнергии выросла до 24,4 коп. С начала 2011 года этот тариф действовал только для тех, кто потребляет до 150 кВт/час в месяц.
В октябре 2012 года минимальный тариф, при условии потребления до 150 кВт/час в месяц, вырос до 28 копеек. Летом 2014-го минимальная стоимость электроэнергии выросла до 30,8 коп. при потреблении до 150 кВт/час в месяц. С того времени тариф стал регулярно расти.
С апреля 2015 года минимальная цена действовала для тех, кто потребляет до 100 кВт/час в месяц — 36,6 коп. С сентября цена выросла до 45,6 коп., с марта 2016 года — до 57 копеек, с сентября 2016-го — до 71,4 коп.
На протяжении 2017−2020 годов минимальный тариф на электроэнергию для населения был 90 копеек при условии потребления до 100 кВт/час в месяц. Если уровень потребления больше — приходилось платить 1,68 грн за киловатт.
В конце прошлого года Кабинет Министров отменил этот «льготный» тариф и установил единую цену на электроэнергию для населения — 1,68 грн.
Несколько раз правительство продляло действие единого тарифа, недавно вопрос цены на электроэнергию рассматривали на заседании Совета нацбезопасности и обороны. По его итогам в ОПУ заявили, что резкого повышения тарифов не будет. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что рассматривается возможность введения временных администраций в частных энергокомпаниях, если возникнет угроза национальной безопасности.
Последнее решение Кабмина — с 1 октября цена на электроэнергию для населения будет на уровне 1,44 грн при условии потребления 250 кВт/час в месяц.
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