Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд. Это новая финансовая институция, которая будет софинансировать через процедуры программы по декарбонизации и модернизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным пресс-службы, договоренность о создании фонда была достигнута во время онлайн-встречи министра Романа Абрамовского с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи.

По результатам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве: