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Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд. Это новая финансовая институция, которая будет софинансировать через процедуры программы по декарбонизации и модернизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным пресс-службы, договоренность о создании фонда была достигнута во время онлайн-встречи министра Романа Абрамовского с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи.

По результатам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве:

  • в подготовке аналитического отчета о климатических целях и развитии экономики. Этот документ станет основательным исследованием эффекта от внедрения климатоохранных мероприятий на экономическое развитие стран. Украина стала одной из 25 ключевых стран, для которых подготовят такой отчет;
  • в подготовке стратегии партнерства между Украиной и Всемирным банком, которая будет состоять из кратко- и долгосрочных проектов на следующие 5 лет. Прежде всего, это климатическая политика, реформа лесной отрасли, управление отходами, развитие природно-заповедного фонда и сохранение биоразнообразия;
  • в создании Украинского климатического фонда;
  • в проведении технических дискуссий по ряду законопроектов и продолжении совместной аналитической и законотворческой работы;
  • в развитии и проведении масштабной институциональной реформы лесного хозяйства.
По материалам РБК-Украина
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