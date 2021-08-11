В ЕС уже осенью могут ввести единый стандарт зарядки смартфонов

В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств.
Об этом сообщает EurActiv.
В основу для единого стандарта ляжет разъем USB-С, который применяется в большинстве современных смартфонах. А вот Apple от такого решения может пострадать — компания продолжает использовать проприетарный интерфейс Lightning.
Apple уже пытались заставить перейти на USB-С в 2020 году, но попытка Евросоюза не удалась. В Купертино настаивают, что универсальное решение повредит инновациям и создаст массу электронных отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядки.
Очередная попытка обязать использовать производителей универсальный разъем, может быть принята уже в сентябре 2021 года. Впервые об этом заговорили три года назад, но тогда Еврокомиссия не смогла прийти к решению.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 2177 13
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 2247 3
Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)Позавчера, 22:06 - 660 2
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 2281 1
Украинский аэропорт стал одним из лучших в ЕвропеВчера, 06:23 - 2711 1
Эксперт спрогнозировал, как подорожает евро до конца годаВчера, 08:45 - 7959 1
Украинский аэропорт стал одним из лучших в ЕвропеВчера, 06:23 - 2711 1
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 2281 1
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 2247 3
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 2177 13
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1695 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 814 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 701
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1968 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1804 3