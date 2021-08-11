Airbnb утроил выручку

Онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb отчитался о росте доходов по итогам квартала почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает CNBC.

Квартальная выручка составила $ 1,34 млрд против прогнозируемых $ 1,26 млрд. Чистый убыток Airbnb за квартал уменьшился до $ 68 млн, или до 11 центов на акцию. Это более чем на 88% меньше чистого убытка в $ 575,6 миллиона годом ранее.

Также в Airbnb сообщили о 83,1 миллиона забронированных ночей и мероприятий — на 29% больше, чем в первом квартале, и на целых 197% больше, чем годом ранее.

Как отмечает издание, компания превзошла ожидания Уолл-стрит по выручке и заказам, но предупредила об ожидаемой волатильности из-за Дельта-штамма коронавируса.

«Мы пока не знаем, насколько охотно люди будут путешествовать осенью по сравнению с летом», — отметили в компании.

По итогам квартала затраты Airbnb на продажи и маркетинг составляют $ 315 млн — они выросли на 175% по сравнению с прошлым годом.

Средняя дневная ставка выросла до $ 161 против $ 160 в предыдущем квартале, что отражает рост суммы, которую клиенты тратят на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 41%.

В компании предупредили, что в третьем квартале ожидают меньшее количество бронирований как из-за Дельта-штамма коронавируса, так и из-за сезонных факторов.