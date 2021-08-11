0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Airbnb утроил выручку

Airbnb утроил выручку

Онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb отчитался о росте доходов по итогам квартала почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает CNBC.

Квартальная выручка составила $ 1,34 млрд против прогнозируемых $ 1,26 млрд. Чистый убыток Airbnb за квартал уменьшился до $ 68 млн, или до 11 центов на акцию. Это более чем на 88% меньше чистого убытка в $ 575,6 миллиона годом ранее.

Также в Airbnb сообщили о 83,1 миллиона забронированных ночей и мероприятий — на 29% больше, чем в первом квартале, и на целых 197% больше, чем годом ранее.

Как отмечает издание, компания превзошла ожидания Уолл-стрит по выручке и заказам, но предупредила об ожидаемой волатильности из-за Дельта-штамма коронавируса.

«Мы пока не знаем, насколько охотно люди будут путешествовать осенью по сравнению с летом», — отметили в компании.

По итогам квартала затраты Airbnb на продажи и маркетинг составляют $ 315 млн — они выросли на 175% по сравнению с прошлым годом.

Средняя дневная ставка выросла до $ 161 против $ 160 в предыдущем квартале, что отражает рост суммы, которую клиенты тратят на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 41%.

В компании предупредили, что в третьем квартале ожидают меньшее количество бронирований как из-за Дельта-штамма коронавируса, так и из-за сезонных факторов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.