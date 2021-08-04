Игорная индустрия США показала рекордный доход в истории

По данным American Gaming Association, во втором квартале 2021-го доход игорного бизнеса США составил рекордные $13,6 млрд. Эксперты прогнозируют, что годовой доход индустрии составит более $44 млрд.

Вопреки пандемии COVID-19, игорная индустрия в США начала очень быстро восстанавливаться.

На днях в American Gaming Association заявили, что во втором квартале 2021-го доход всех организаторов азартных игр в стране составил $13,6 млрд. Это новый рекорд в сфере гемблинга.

Предыдущий рекорд был установлен в третьем квартале 2019 года — тогда доход от азартных игр в штатах, где они легализованы, составил $11,1 млрд.

В том же 2019-м годовой доход от азартных игр в США составил рекордные $43,6 млрд. Эксперты прогнозируют, что в 2021-м этот показатель составит более $44 млрд. Для сравнения, доходная часть бюджета Украины сейчас составляет примерно $40,5 млрд.

За последние три месяца в США больше всего на азартных играх заработал штат Невада – $3,46 млрд, что на 17% больше, чем в 2019 году. На втором месте штат Пенсильвания ($1,21 млрд и прирост 44,6%), а на третьем — Нью-Джерси ($1,11 млрд и прирост 35,5%).

Не так сильно выросла выручка от наземных казино, но удержать индустрию помогли ставки на спорт онлайн и цифровые платформы с азартными играми, включая онлайн-покер, слоты и тому подобное.

По данным Fitch Ratings, полное восстановление игорного бизнеса в Лас-Вегасе должен состояться в 2023 году.