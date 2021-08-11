Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года — ранее в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«Facebook сообщил сотрудникам в четверг, что не будет требовать от них возвращения в офисы в США до января. Ранее Facebook планировал возвращение в кампусы на осень», — пишет газета.

Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне увеличения случаев заболевания вирусом «Дельта».

Читайте также: Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

«Данные, а не даты — вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение в офисные планы с приоритетом безопасности каждого», — заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.

Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с различным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19.

Facebook также недавно объявил, что сотрудники, которые приходят на работу в любой из американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил.