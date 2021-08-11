Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года — ранее в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
«Facebook сообщил сотрудникам в четверг, что не будет требовать от них возвращения в офисы в США до января. Ранее Facebook планировал возвращение в кампусы на осень», — пишет газета.
Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне увеличения случаев заболевания вирусом «Дельта».
Читайте также: Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира
«Данные, а не даты — вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение в офисные планы с приоритетом безопасности каждого», — заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.
Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с различным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19.
Facebook также недавно объявил, что сотрудники, которые приходят на работу в любой из американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 2232 13
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 2426 3
Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)Позавчера, 22:06 - 671 2
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 3463 1
Украинский аэропорт стал одним из лучших в ЕвропеВчера, 06:23 - 2779 1
Эксперт спрогнозировал, как подорожает евро до конца годаВчера, 08:45 - 8171 1
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 3463 1
Украинский аэропорт стал одним из лучших в ЕвропеВчера, 06:23 - 2779 1
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 2426 3
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 2232 13
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1699 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 814 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 702
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1973 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1810 3