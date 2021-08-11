0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы

Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года — ранее в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«Facebook сообщил сотрудникам в четверг, что не будет требовать от них возвращения в офисы в США до января. Ранее Facebook планировал возвращение в кампусы на осень», — пишет газета.

Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне увеличения случаев заболевания вирусом «Дельта».

Читайте также: Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

«Данные, а не даты — вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение в офисные планы с приоритетом безопасности каждого», — заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.

Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с различным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19.

Facebook также недавно объявил, что сотрудники, которые приходят на работу в любой из американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.