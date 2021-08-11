За год цены на рекламу в Facebook, YouTube и TikTok выросли от 47% до 108%

Рекламный бизнес Facebook, Google, Amazon и Snapchat стремительно растет, как и стоимость рекламы в сервисах этих компаний. Причиной тому стали изменения политики Apple в сфере отслеживании рекламы, общая тенденция перехода на электронную коммерцию и растущая популярность цифровой рекламы.

Как сообщает Business Insider, эти факторы привели к тому, что за последний год стоимость рекламы за тысячу показов на Facebook выросла на 89%, а на YouTube сразу на 108%.

Amazon. Клиенты Amazon столкнулись с особенно высокими скачками CPM (цена за тысячу показов баннера). Средние цены выросли с $3,60 в феврале до $8,60 в мае и июне 2021 года.

При этом стоимость одного клика пользователя выросла на 20% в период с первого по второй квартал 2021 года для всех форматов рекламы на платформе Amazon.

Facebook. Facebook сообщил, что средняя цена за рекламу во втором квартале 2021 года выросла на 47% по сравнению с прошлым годом и предупредил инвесторов, что цены на рекламу, вероятно, продолжат расти и во второй половине этого года.

При этом по данным компании Measured в июле 2021 года цена за тысячу показов на платформах Facebook выросла на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила $11.

YouTube. YouTube принес $7 млрд для Google, поскольку рекламодатели все чаще используют видеосервис как основное место проведения рекламных кампаний, постепенно отказываясь от телевидения. Рост составил примерно 84% по сравнению с аналогичным периодом 2020.

В июле цена за тысячу показов на YouTube была уже на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Snapchat. В отчете о доходах за второй квартал Snap заявила, что изменение отслеживания Apple не повлияло на доходы от рекламы так сильно, как ожидалось, но предупредила, что они могут упасть во второй половине года. Выручка Snap за квартал выросла до $982 млн, что на 116% больше, чем в прошлом году.

Цены за тысячу показов Snapchat: рост на 64% в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

TikTok. Цены за тысячу показов в TikTok в июне 2021 года выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает Business Insider, повышение цен на рекламу в TikTok предполагает, что он начинает привлекать не только рекламодателей поколения Z, но и обычных рекламодателей.