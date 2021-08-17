За год подорожали все виды топлива – Госстат

С июля 2020 года по июль 2021 года все виды моторного топлива подорожали на 29,9-37,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июле 2021 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составила 29,18 грн за 1 л (на 35,8% больше, чем в июле 2020 года); бензина А-95 – 30,17 грн за 1 л (на 33,4% больше); дизельного топлива – 28,39 грн за 1 л (на 29,9% больше). Сжиженный газ с июля 2020 года по июль 2021 года подорожал на 37,2%, до 15,92 грн за 1 л.

Напомним, потребительские цены в июле 2021 года против июня 2021 года увеличились на 0,1%, против июля 2020 года – на 10,2%, против декабря 2020 года – на 6,5%. За январь-июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,5%.