Студентам-контрактникам напомнили о праве на компенсацию до 18% стоимости обучения

В Украине работает система налоговой компенсации за оплату обучения. Это касается дошкольного, школьного, высшего и других видов обучения.

Об этом напомнил основатель Всеукраинского образовательного центра SetStud Александр Кондратюк в программе «5 вопросов» телеканала «Дом».

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Налоговая скидка формируется из подоходного налога, который уплачивают трудоспособные граждане. Плательщик вправе требовать от госорганов возврата части суммы, потраченной на обучение за предыдущий год. Максимальная скидка равна 18%.

Получить ее могут граждане Украины, у которых официальное трудоустройство и которые выплачивают налоги государству.

«Если по-простому, предполагает, что человек, который официально работает, имеет официальную заработную плату, соответственно, платит налоги государству, имеет право получить компенсацию за свое обучение, обучение ребенка, мужа, жены. За школьное образование, внешкольное образование, за высшее образование скидка составляет 18%. То есть, если вы в прошлом году потратили 100 тыс. грн на образование, то в этом году пишется заявление до конца года, и вам компенсируют 18 тыс. грн», — пояснил Кондратюк.

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Возврат денег за обучение предусмотрен только за предыдущий год, то есть в 2021 году можно получить деньги за 2020 год. При этом заявление должно быть подано не позднее декабря 2021 года.

По словам Кондратюка, эта система помогает тем, кто имеет низкую платежеспособность, ведь контрактная форма обучения с каждым годом дорожает.

«Также это элемент прозрачности, который стимулирует людей работать официально, потому что на данный момент в стране есть много примеров, когда люди работают неофициально. Это стимулирует прозрачную экономику, чтобы государство получало налоги в полной мере, потому что потом люди будут больше стремиться к официальному трудоустройству, и это увеличит налоги, которые будут поступать в государственный бюджет», — отметил он.

Заявление подается в налоговый орган. Со списком нужных документов Кондратюк советует знакомиться непосредственно перед подачей заявления на компенсацию, ведь требования могут меняться.