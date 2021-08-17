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Японские компании ожидают восстановления экономики в следующем году

Японские компании ожидают восстановления экономики в следующем году

Большинство крупных компаний в Японии ожидают восстановления экономики до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, начиная со следующего года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный NHK.

Отмечается, что в опросе приняли участие 100 японских компаний.

На вопрос, когда экономика восстановится до уровней, предшествовавших началу пандемии, пять компаний ответили, что во второй половине текущего года.

В 30 компаниях считают, что это произойдет в первой половине 2022-го, а в 24 рассчитывают на вторую половину следующего года.

Восемь компаний ожидают восстановления экономики в первой половине 2023 года еще столько же – во втором полугодии. И только три компании прогнозируют, что это произойдет в первой половине 2024 года.

Как уточняет NHK, опрос проводился с 21 июля по 4 августа.

По материалам Укринформ
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