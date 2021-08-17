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ТОП-5 стран, где владеть автомобилем выгоднее всего

ТОП-5 стран, где владеть автомобилем выгоднее всего

Кроме стоимости самого авто и его потери в цене, существуют и другие расходы. Получение страховки, заправка топливом, налоги, техосмотры, штрафы, парковка и оплата ремонта-все это составляет стоимость владения

Чтобы узнать, где самые дешевые и самые дорогие страны для владения автомобилем, сервис scrapcarcomparison взял среднюю стоимость конкретных автомобилей и добавил их к средней стоимости страхования автомобиля, ремонта и текущих цен на топливо, чтобы оценить, насколько дорого владеть и управлять автомобилем в различных юрисдикциях.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Эти расходы были взвешены по сравнению со средними годовыми заработками в каждой стране, чтобы дать справедливую оценку доступности – что позволило аналитикам вычислить процент среднегодовой заработной платы страны, необходимой для владения автомобилем.

После того как вся эта математика была проделана, аналитики обнаружили, что именно Австралия выступает как лучшая в мире страна соотношения цены и качества для водителей. Требуя чуть меньше половины средней австралийской годовой заработной платы (49%), расходы на владение и управление автомобилем здесь ниже, чем в любой другой стране.

Среди лучших автомобильно-ориентированных стран – Соединенные Штаты, а также несколько европейских стран, которые также попали в топ-10 лидеров. С более высокой стоимостью жизни, чем многие другие страны в нашем исследовании, Великобритания оказалась на девятом месте.

Наименее привлекательные страны. С другой стороны, заработная плата играет огромную роль в том, насколько авто оказывается доступным.

Турция считается самым дорогим местом для владения автомобилем в рамках нашего исследования, ее житель должен иметь в 6 раз большую годовой зарплаты Турции, чтобы покупать и содержать автомобиль.

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По материалам Телеканал 24
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