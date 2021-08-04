АМКУ оштрафовал на 45 миллионов 3 компании за сговор на торгах по ремонту дорог

АМКУ выявил причастность 3 компаний — ООО «Совместное украинско-австрийское предприятие „Інтервиас Украина“», дочернего предприятия ОАО «Государственная акционерная компания „Автомобильные дороги Украины“» — «Винницкий облавтодор» и ООО «Шляхбуд» — к искажению результатов торгов в отношении содержания и ремонта дорог, и оштрафовал их на общую сумму в 45,86 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
Речь идет о торгах, которые состоялись в 2019 году (процедура закупки «Эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Винницкой области (дополнительно)»).
Заказчиком торгов была Служба автомобильных дорог в Винницкой области Укравтодора. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. Победителем в процедуре закупки стало ООО «Совместное украинско-австрийское предприятие „Інтервиас Украина“».
«Как установил АМКУ во время расследования, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена.
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Несмотря на выявленные факты, Комитет на заседании 12 августа 2021 года признал действия ООО «Совместное украинско-австрийское предприятие „Інтервиас Украина“», ГП «Винницкий облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания „Автомобильные дороги Украины“» и ООО «Шляхбуд» нарушением ЗУ «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов", — говорится в позиции АМКУ.
За нарушения на компании наложили штрафы на общую сумму 45 859 828 грн.
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