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Британцы анонсировали водородный авиалайнер на 90 мест

Британцы анонсировали водородный авиалайнер на 90 мест

Британская компания Electric Aviation Group решила изменить фокус и вместо гибридного регионального самолета создать водородный.

Авиалайнер, как пишет FlightGlobal, будет вмещать от 90 до 100 человек, развивать крейсерскую скорость в 666 км в час, дальность его полета будет составлять 2,2 тыс. км.

В прошлом году компания анонсировала свой проект гибридного самолета на 70 мест с четырьмя электромоторами. В этом году EAG передумала и сделала выбор в пользу водорода. Если учесть сложную систему двигателей, то можно предположить, что это решение отодвинет предполагаемый срок ввода авиалайнера в эксплуатацию с 2028 на 2030 год.


Фото: FlightGlobal

Первый демонстрационный прототип авиалайнера H2ERA, по планам компании, должен подняться в воздух в 2026 году.

Глава EAG Камран Икбал объяснил, что предпочел водородные технологии, так как они максимально соответствуют популярному ныне тренду экологичности и снижения выбросов. Такие самолеты приводят в движение электромоторы, которые питаются от топливного элемента, соединяя водород с кислородом. Единственный их выброс — это вода.

Разработкой водородных самолетов сейчас занимается несколько компаний. Ранее немецкие компании H2Fly и Deutsche Aircraft объявили, что совместно будут заниматься созданием водородного самолета, рассчитанного на 40 пассажиров. Британо-американская ZeroAvia после успеха с запуском прототипа шестиместного водородного самолета рассчитывает создать его аналог побольше — на 50 мест.

Еще в прошлом году авиапроизводитель Airbus объявил, что через 15 лет начнет выпускать самолеты с нулевыми выбросами. Компания представила целых три концепта авиалайнеров с водородным двигателем.

По материалам The page
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