Британцы анонсировали водородный авиалайнер на 90 мест

Британская компания Electric Aviation Group решила изменить фокус и вместо гибридного регионального самолета создать водородный.
Авиалайнер, как пишет FlightGlobal, будет вмещать от 90 до 100 человек, развивать крейсерскую скорость в 666 км в час, дальность его полета будет составлять 2,2 тыс. км.
В прошлом году компания анонсировала свой проект гибридного самолета на 70 мест с четырьмя электромоторами. В этом году EAG передумала и сделала выбор в пользу водорода. Если учесть сложную систему двигателей, то можно предположить, что это решение отодвинет предполагаемый срок ввода авиалайнера в эксплуатацию с 2028 на 2030 год.
Фото: FlightGlobal
Первый демонстрационный прототип авиалайнера H2ERA, по планам компании, должен подняться в воздух в 2026 году.
Глава EAG Камран Икбал объяснил, что предпочел водородные технологии, так как они максимально соответствуют популярному ныне тренду экологичности и снижения выбросов. Такие самолеты приводят в движение электромоторы, которые питаются от топливного элемента, соединяя водород с кислородом. Единственный их выброс — это вода.
Разработкой водородных самолетов сейчас занимается несколько компаний. Ранее немецкие компании H2Fly и Deutsche Aircraft объявили, что совместно будут заниматься созданием водородного самолета, рассчитанного на 40 пассажиров. Британо-американская ZeroAvia после успеха с запуском прототипа шестиместного водородного самолета рассчитывает создать его аналог побольше — на 50 мест.
Еще в прошлом году авиапроизводитель Airbus объявил, что через 15 лет начнет выпускать самолеты с нулевыми выбросами. Компания представила целых три концепта авиалайнеров с водородным двигателем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 1285 3
НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным: что делать вкладчикамПозавчера, 17:39 - 575 3
Министр экономики не поддерживает политику НБУ относительно повышения учетной ставкиВчера, 09:14 - 299 2
Специалисты объяснили, при каком условии украинцев могут лишить землиВчера, 21:03 - 401 1
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 3210 1
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 15:02 - 1962
В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жильеВчера, 14:03 - 1808
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 1285 3
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 1260
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1138 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 695 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 601
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1723 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1657 3