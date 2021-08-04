Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердил ее персональный состав.

Об этом говорится в распоряжении президента № 521/2021-рп, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Отмечается, что такая рабочая группа образуется с целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Также распоряжением разрешается руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Зеленский поручил рабочей группе внести предложения относительно:

первоочередных мер для развития цифровой трансформации экономики, внедрения технологических инноваций в производственные процессы;

направлений реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрения новейших подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах;

создание условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В состав рабочей группы вошли: