Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердил ее персональный состав.
Об этом говорится в распоряжении президента № 521/2021-рп, опубликованном на сайте Офиса президента.
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Отмечается, что такая рабочая группа образуется с целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.
Также распоряжением разрешается руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.
Зеленский поручил рабочей группе внести предложения относительно:
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
В состав рабочей группы вошли:
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