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Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики

Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердил ее персональный состав.

Об этом говорится в распоряжении президента № 521/2021-рп, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Отмечается, что такая рабочая группа образуется с целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Также распоряжением разрешается руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Зеленский поручил рабочей группе внести предложения относительно:

  • первоочередных мер для развития цифровой трансформации экономики, внедрения технологических инноваций в производственные процессы;
  • направлений реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрения новейших подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах;
  • создание условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В состав рабочей группы вошли:

  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, председатель рабочей группы;
  • Анатолий Амелин — соучредитель общественной организации «Украинский институт будущего» (по согласию);
  • Александр Борняков — замминистра цифровой трансформации;
  • Юлия Диденко — народный депутат, председатель подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию);
  • Дарья Заривная — советник руководителя Офиса президента, секретарь рабочей группы;
  • Павел Карташов — директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию);
  • Тимофей Милованов — советник руководителя Офиса президента, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины»;
  • Ирина Новиква — заместитель министра экономики;
  • Александр Носов — член наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию);
  • Роксолана Пидласа — народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (по согласию);
  • Юлия Свириденко — заместитель руководителя Офиса президента;
  • Андрей Сибига — заместитель руководителя Офиса президента;
  • Виктория Тигипко — основательница общества с ограниченной ответственностью «ТА Венчурс», член наблюдательного совета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию);
  • Михаил Федоров — вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации.
По материалам Економічна Правда
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