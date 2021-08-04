Китайская компания Nio готовится выйти на рынок массовых электромобилей

Электромобили с адекватным запасом хода пока остаются дорогим удовольствием, поэтому рынок растёт за счёт моделей премиального и близкого к нему сегмента. Китайская компания Nio на локальном рынке по итогам июля занимала четвёртое место с 7931 реализованным электромобилем.
В следующем году она собирается представить ещё две новые модели, а также готовится выйти в массовый сегмент с новым брендом.
Внимание Nio в очередной раз привлекла на этой неделе, поскольку во втором квартале ей удалось почти вдвое сократить убытки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $102 млн. В период с апреля по июнь включительно Nio отгрузила клиентам 21 789 электромобилей, что в два с лишним раза превышает итог аналогичного квартала прошлого года.
В январе Nio представила свой первый седан ET7, хотя до этого специализировалась на электрических кроссоверах, но его поставки начнутся только в 2022 году.
Как отмечает Reuters, глава Nio Уильям Ли (William Li) на отчётном мероприятии пообещал добавить к седану ET7 в следующем году ещё две новые модели электромобилей, отказавшись вдаваться в подробности об их характеристиках.
Компания также готовится выйти в массовый сегмент под новой торговой маркой, и сейчас команда для этого бренда уже сформирована. Nio рассчитывает выйти на европейский рынок через Норвегию, где электромобили весьма популярны, а к середине десятилетия рассчитывает увеличить количество фирменных станций по замене аккумуляторных батарей до 4000 штук.
Такой подход является альтернативой длительной зарядке тяговой батареи — автоматические манипуляторы меняют аккумуляторный блок на заряженный за считанные минуты, и автовладелец может продолжать путь, почти не теряя времени.
По словам главы Nio, новая дочерняя марка электромобилей предложит лучшие продукты и уровень сервиса по сравнению с Tesla, причём по более низким ценам. Внутреннее позиционирование новой марки будет напоминать взаимоотношения Volkswagen и Audi, либо Toyota и Lexus. При этом с бюджетными электромобилями типа Wuling Hongguang Mini EV продукция дочерней марки Nio конкурировать не будет, как добавил Уильям Ли.
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