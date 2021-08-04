Экспорт в ЕС вырос на 45%

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,2% от общего объема внешней торговли страны.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.
«Прошлый год был единственным с 2014 года, когда товарооборот с ЕС упал, но за первое полугодие этого года экспорт вырос на 45% и достиг отметки в 12,4 миллиарда долларов», — сказал министр.
Он добавил, что на сегодняшний день свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний.
«Кроме того, у нас и дальше есть торговый дефицит с ЕС. За первое полугодие он составил 1,09 миллиарда долларов. Наша задача структурно изменить торговлю с ЕС, чтобы в ней преобладали промышленные товары», — подчеркнул Любченко.
Накануне стало известно, что Украина нарастила экспорт агропродукции в ЕС. Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродукции в Евросоюз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.
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