Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации МИД

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны.
Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавірус_інфо.
Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.
Документ должен содержать:
Ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР, можно на сайте Центра общественного здоровья Украины.
Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны смотрите на сайте МИД Украины.
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