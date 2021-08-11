Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации МИД

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны.

Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Документ должен содержать:

печать заведения;

подпись врача или QR-код и перевод на иностранный язык, обычно английский.

Ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР, можно на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны смотрите на сайте МИД Украины.

Справка Finance.ua:

на заседании Кабинета Министров Украины 11 июля 2021 года было принято решение о продлении адаптивного карантина, а также продление режима чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года;