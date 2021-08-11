Когда потребителям могут выключить газоснабжение

Государственная служба по вопросам труда пояснила, что отключение потребителей от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных домов возможно при непредвиденных обстоятельствах. В таком случае устанавливается заглушка на момент отключения.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, согласно пункту 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 674/27119, подлежит отключению от системы газоснабжения оборудование жилых и общественных зданий с установкой заглушки при условии:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

необеспечения собственником (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания согласно требованиям пункта 5.4 этой главы;

несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Справка Finance.ua:

газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «Комфортный сезон»;

также компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС , но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр);

по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

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