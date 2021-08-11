0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Когда потребителям могут выключить газоснабжение

Когда потребителям могут выключить газоснабжение

Государственная служба по вопросам труда пояснила, что отключение потребителей от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных домов возможно при непредвиденных обстоятельствах. В таком случае устанавливается заглушка на момент отключения.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, согласно пункту 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 674/27119, подлежит отключению от системы газоснабжения оборудование жилых и общественных зданий с установкой заглушки при условии:

  • наличия утечек газа;
  • неисправной автоматики безопасности;
  • неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
  • отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
  • самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;
  • необеспечения собственником (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания согласно требованиям пункта 5.4 этой главы;
  • несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Справка Finance.ua:

  • газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «Комфортный сезон»;
  • также компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр);
  • по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.