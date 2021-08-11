Когда потребителям могут выключить газоснабжение

Государственная служба по вопросам труда пояснила, что отключение потребителей от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных домов возможно при непредвиденных обстоятельствах. В таком случае устанавливается заглушка на момент отключения.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Так, согласно пункту 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 674/27119, подлежит отключению от системы газоснабжения оборудование жилых и общественных зданий с установкой заглушки при условии:
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