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У Зеленского до конца года ожидают получить сразу два транша МВФ

У Зеленского до конца года ожидают получить сразу два транша МВФ

Украина ожидает получить два транша от Международного валютного фонда до конца текущего года в случае, если визит миссии фонда в сентябре пройдет успешно.

Об этом рассказал советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, Украина сейчас продолжает сотрудничество с МВФ по двум трекам: с одной стороны, в контексте получения финансовой помощи в объеме 2,7 млрд долларов, с другой — ожидается прибытие миссии МВФ в сентябре этого года.

«Мы выполнили все, что было обещано в этом меморандуме (по программе Stand-by. — Ред.), мы считаем, что украинский вопрос будет вынесен на заседание директоров МВФ в сентябре», — отметил собеседник агентства.

Он отметил успешный диалог между главой украинского государства и управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Также Устенко подчеркнул важность позитивных сдвигов внутри государства, в частности по реформированию судебной системы, развитию антикоррупционной инфраструктуры и повышению институциональной независимости Национального банка Украины.

«Мы ожидаем один транш от Международного валютного фонда сразу, как только украинский вопрос будет вынесен на заседание совета директоров, которое, я считаю, будет сразу после (визита. — Ред.) миссии МВФ. И также я бы ожидал, что мы сможем получить дополнительное финансирование в рамках программы Stand-by, в которой мы сейчас находимся. То есть я бы ожидал по меньшей мере два транша до конца года», — сказал Устенко, отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на получение транша МВФ в случае успешного визита миссии в сентябре.

Справка Finance.ua:

  • первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко ранее заявлял, что в сентябре Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу — средства на это есть;
  • МВФ требует дальнейшего прогресса в реализации реформ в Украине, а миссия Фонда планирует проверить результат их внедрения.
По материалам УНН
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