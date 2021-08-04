У Зеленского до конца года ожидают получить сразу два транша МВФ

Украина ожидает получить два транша от Международного валютного фонда до конца текущего года в случае, если визит миссии фонда в сентябре пройдет успешно.
Об этом рассказал советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
По словам Устенко, Украина сейчас продолжает сотрудничество с МВФ по двум трекам: с одной стороны, в контексте получения финансовой помощи в объеме 2,7 млрд долларов, с другой — ожидается прибытие миссии МВФ в сентябре этого года.
«Мы выполнили все, что было обещано в этом меморандуме (по программе Stand-by. — Ред.), мы считаем, что украинский вопрос будет вынесен на заседание директоров МВФ в сентябре», — отметил собеседник агентства.
Он отметил успешный диалог между главой украинского государства и управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Также Устенко подчеркнул важность позитивных сдвигов внутри государства, в частности по реформированию судебной системы, развитию антикоррупционной инфраструктуры и повышению институциональной независимости Национального банка Украины.
«Мы ожидаем один транш от Международного валютного фонда сразу, как только украинский вопрос будет вынесен на заседание совета директоров, которое, я считаю, будет сразу после (визита. — Ред.) миссии МВФ. И также я бы ожидал, что мы сможем получить дополнительное финансирование в рамках программы Stand-by, в которой мы сейчас находимся. То есть я бы ожидал по меньшей мере два транша до конца года», — сказал Устенко, отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на получение транша МВФ в случае успешного визита миссии в сентябре.
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