Байден призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Страны ОПЕК должны отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены.
Об этом сказал президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в среду, 11 августа.
«Мы дали ясно понять ОПЕК — главным странам — экспортерам нефти в мире, — что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики — с целью снизить цены для потребителей. Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведет к снижению цен для потребителей», — сказал Байден.
По его словам, падение стоимости нефти пока не привело к сокращению розничной стоимости бензина для большинства американцев: «Это не то, чего можно было бы ожидать на конкурентном рынке».
Он пообещал, что правительство США «использует все доступные средства для мониторинга ситуации» вокруг цен на бензин в стране и «будет пресекать любые незаконные действия, связанные с их ростом».
«Мы принимаем меры для решения проблемы цен на бензин. Сегодня цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но они еще достаточно высоки, что ограничивает работающие семьи в США», — добавил Байден и заверил, что не собирается повышать налоги на бензин.
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