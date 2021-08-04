0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Байден призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Байден призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Страны ОПЕК должны отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены.

Об этом сказал президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в среду, 11 августа.

«Мы дали ясно понять ОПЕК — главным странам — экспортерам нефти в мире, — что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики — с целью снизить цены для потребителей. Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведет к снижению цен для потребителей», — сказал Байден.

По его словам, падение стоимости нефти пока не привело к сокращению розничной стоимости бензина для большинства американцев: «Это не то, чего можно было бы ожидать на конкурентном рынке».

Он пообещал, что правительство США «использует все доступные средства для мониторинга ситуации» вокруг цен на бензин в стране и «будет пресекать любые незаконные действия, связанные с их ростом».

«Мы принимаем меры для решения проблемы цен на бензин. Сегодня цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но они еще достаточно высоки, что ограничивает работающие семьи в США», — добавил Байден и заверил, что не собирается повышать налоги на бензин.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.