Galaxy Unpacked в августе: 4 новинки от Samsung (фото, цены, возможности)

Samsung Electronics 11 августа 2021 года обнародовала миру свои инновационные новинки во время Galaxy Unpacked.
Finance.ua удалось узнать, что для пользователей приготовили в Galaxy Watch 4 , Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Buds 2.
А также сколько будут стоить эти устройства в Украине.
Представлены в размере 40 мм. Galaxy Watch4 Classic – 46 мм. Особенностью новой модели часов является отслеживание ежедневной активности, физических упражнений и сна.
Функция мониторинга качества сна выполняет всесторонний анализ, пока вы отдыхаете. Усовершенствованные методы измерений позволяют проверять уровень кислорода в крови, особенности дыхания и храп.
Watch 4 способны отслеживать более 90 видов физических активностей. Могут измерять уровень кислорода в крови, проверять калории. С помощью Samsung BioActive Sensor часы способны даже снимать электрокардиограмму.
Вы можете обнаружить проблемы с частотой сердечных сокращений и ритмом сердца с помощью ЭКГ и передать данные прямо на свой телефон для удобного дальнейшего обмена.
С 22 сентября Galaxy Watch 4 будут доступны в Украине по цене от 6 999 грн ($249), а Galaxy Watch 4 Classic по цене от 9 999 грн ($349).
Первый в мире складываемый телефон с камерой под экраном. Под основным экраном скрыта камера на 4 Мп.
В основе этого телефона использовано сверхпрочную, однако легкую рамку с Armor Aluminum. Спереди и сзади установлены защитные стёкла Gorilla Glass Victus, которые способны выдерживать падения с высоты до двух метров и имеют вчетверо лучшую устойчивость к царапинам, чем конкурирующие алюмосиликаты.
Fold 3 предстает в трех классических цветах: фантом черный, фантом зеленый, фантом серебряный.
У Galaxy Z Fold 3 дисплей в 7,6-дюймов Infinity Flex. Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления экрана 120 Гц. Также 6,2-дюймовый внешний экран с частотой обновления экрана 120 Гц.
Соответствие стандарту IPX8 означает, что вы можете свободно разворачивать его, даже если вы попали под дождь.
Весит смартфон 271 грамм.
В Украине телефон будет продаваться по цене от 54 тыс. 999 грн ($1 799) с 22 сентября.
Полноразмерный смартфон, который складывается, чтобы помещаться в небольшие карманы. В сложенном состоянии Galaxy Z Flip3 5G имеет размер 4,2 дюйма. Внешний 1,9-дюймовый экран отображает оповещения и позволяет удобно взаимодействовать с ними.
По сравнению с прошлым поколением, камеры в Galaxy Z Flip3 занимают больше места в соответствии с последними трендами, а дополнительный экран стал заметно вместительнее.
В развернутом состоянии вы получаете 6,7-дюймовый экран Infinity Flex с частотой обновления 120 Гц.
Водонепроницаемость по стандарту IPX8. Рамка Armor Aluminium. Батарея: 3300 мАч.
В Украине приобрести телефон можно будет по цене от 30 тыс. 999 грн ($999).
Наушники с функцией активного шумоподавления (ANC) и простым подключением к вашему телефону и часам.
Три микрофона и встроенный модуль выделения голоса помогают повышать четкость звука при вызовах. А решения на основе технологий искусственного интеллекта отфильтрует нежелательный звук, но не отгородит вас от родных и друзей.
Фоновый шум можно снижать на 98%, чтобы вы могли полностью погрузиться в музыку, игры, аудиокниги или любимые подкасты.
Аэродинамическая конструкция сводит к минимуму шум ветра, поэтому во время общения на улице обеспечивается достаточная четкость.
Galaxy Buds 2 совсем легкие – каждый наушник весит 5 г. Время работы от аккумулятора обеспечивает до 5 часов воспроизведения и дополнительные 15 часов с полностью заряженным чехлом.
В Украине Galaxy Buds 2 можно будет приобрести с 22 сентября 2021 года по цене от 3 999 грн ($149).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться11 ч. назад - 1819 9
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать10 ч. назад - 1704 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 3286 7
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCity4 ч. назад - 492 6
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается5 ч. назад - 1548 4
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться11 ч. назад - 1819 9
Межбанк: наступает «момент истины» для гривны9 ч. назад - 1651
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается5 ч. назад - 1548 4
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефона6 ч. назад - 1233 1
Власти Египта введут минимальные цены на отели9 ч. назад - 1228 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам8 ч. назад - 302 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 624 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 546
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1619 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1589 3