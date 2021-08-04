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Galaxy Unpacked в августе: 4 новинки от Samsung (фото, цены, возможности)

Galaxy Unpacked в августе: 4 новинки от Samsung (фото, цены, возможности)

Samsung Electronics 11 августа 2021 года обнародовала миру свои инновационные новинки во время Galaxy Unpacked.

Finance.ua удалось узнать, что для пользователей приготовили в Galaxy Watch 4 , Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Buds 2.

А также сколько будут стоить эти устройства в Украине.

Galaxy Watch 4

Представлены в размере 40 мм. Galaxy Watch4 Classic – 46 мм. Особенностью новой модели часов является отслеживание ежедневной активности, физических упражнений и сна.

Функция мониторинга качества сна выполняет всесторонний анализ, пока вы отдыхаете. Усовершенствованные методы измерений позволяют проверять уровень кислорода в крови, особенности дыхания и храп.

Watch 4 способны отслеживать более 90 видов физических активностей. Могут измерять уровень кислорода в крови, проверять калории. С помощью Samsung BioActive Sensor часы способны даже снимать электрокардиограмму.

Вы можете обнаружить проблемы с частотой сердечных сокращений и ритмом сердца с помощью ЭКГ и передать данные прямо на свой телефон для удобного дальнейшего обмена.

С 22 сентября Galaxy Watch 4 будут доступны в Украине по цене от 6 999 грн ($249), а Galaxy Watch 4 Classic по цене от 9 999 грн ($349).

Galaxy Z Fold 3 5G

Первый в мире складываемый телефон с камерой под экраном. Под основным экраном скрыта камера на 4 Мп.

В основе этого телефона использовано сверхпрочную, однако легкую рамку с Armor Aluminum. Спереди и сзади установлены защитные стёкла Gorilla Glass Victus, которые способны выдерживать падения с высоты до двух метров и имеют вчетверо лучшую устойчивость к царапинам, чем конкурирующие алюмосиликаты.

Fold 3 предстает в трех классических цветах: фантом черный, фантом зеленый, фантом серебряный.

У Galaxy Z Fold 3 дисплей в 7,6-дюймов Infinity Flex. Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления экрана 120 Гц. Также 6,2-дюймовый внешний экран с частотой обновления экрана 120 Гц.

Соответствие стандарту IPX8 означает, что вы можете свободно разворачивать его, даже если вы попали под дождь.

Весит смартфон 271 грамм.

В Украине телефон будет продаваться по цене от 54 тыс. 999 грн ($1 799) с 22 сентября.

Galaxy Z Flip 3 5G

Полноразмерный смартфон, который складывается, чтобы помещаться в небольшие карманы. В сложенном состоянии Galaxy Z Flip3 5G имеет размер 4,2 дюйма. Внешний 1,9-дюймовый экран отображает оповещения и позволяет удобно взаимодействовать с ними.

По сравнению с прошлым поколением, камеры в Galaxy Z Flip3 занимают больше места в соответствии с последними трендами, а дополнительный экран стал заметно вместительнее.

В развернутом состоянии вы получаете 6,7-дюймовый экран Infinity Flex с частотой обновления 120 Гц.

Водонепроницаемость по стандарту IPX8. Рамка Armor Aluminium. Батарея: 3300 мАч.

В Украине приобрести телефон можно будет по цене от 30 тыс. 999 грн ($999).

Galaxy Buds 2

Наушники с функцией активного шумоподавления (ANC) и простым подключением к вашему телефону и часам.

Три микрофона и встроенный модуль выделения голоса помогают повышать четкость звука при вызовах. А решения на основе технологий искусственного интеллекта отфильтрует нежелательный звук, но не отгородит вас от родных и друзей.

Фоновый шум можно снижать на 98%, чтобы вы могли полностью погрузиться в музыку, игры, аудиокниги или любимые подкасты.

Аэродинамическая конструкция сводит к минимуму шум ветра, поэтому во время общения на улице обеспечивается достаточная четкость.

Galaxy Buds 2 совсем легкие – каждый наушник весит 5 г. Время работы от аккумулятора обеспечивает до 5 часов воспроизведения и дополнительные 15 часов с полностью заряженным чехлом.

В Украине Galaxy Buds 2 можно будет приобрести с 22 сентября 2021 года по цене от 3 999 грн ($149).

По материалам Finance.UA
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