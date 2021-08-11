0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Страны G20 выделили 227 млрд долларов на возобновляемые источники энергии

Страны G20 выделили 227 млрд долларов на возобновляемые источники энергии

С начала 2020 года и начала пандемии Cоvid-19 страны G20 выделили 227 миллиардов долларов государственных средств на возобновляемые источники энергии.

Об этом свидетельствуют данные Energy Policy Tracker.

Среди стран G20 наибольшая сумма на чистую энергию была выделена Канадой – 41 млрд долларов. Индия находится на втором месте с 36 млрд долларов, а Великобритания выделила 28 миллиардов долларов.

Вместе с тем правительства стран-членов G20 выделили на ископаемое топливо 296 миллиардов долларов, в частности, Соединенные Штаты инвестировали 72 миллиарда долларов, Соединенное Королевство – 42 млрд долларов, Канада – 32 млрд долларов, Индия – 31 млрд долларов, Германия – 27 миллиардов долларов, Франция – 23 млрд долларов, а Китай – 20 млрд долларов.


Инфографика: Energy Policy Tracker

На нефть и газ страны G20 выделили по меньшей мере 218,1 миллиарда долларов, на уголь – по меньшей мере 46,5 миллиарда долларов, из которых 33,93 миллиарда долларов были безусловными, поскольку разработчики проектов не обязаны сокращать выбросы парниковых газов.

Страны G20 инвестировали по меньшей мере 11,19 миллиарда долларов США в водород, произведенный из ископаемого топлива. Группа, в которую входят 19 крупнейших экономик и Европейский Союз, выделила по меньшей мере 19,55 миллиарда долларов в рамках мероприятий, охватывающих несколько видов ископаемого топлива.

Согласно официальным правительственным источникам и другой общедоступной информации, опубликованной на интерактивной карте, правительства стран “Большой двадцатки” выделили не меньше 657,79 миллиарда долларов на поддержку различных видов энергии с помощью новой или измененной политики, согласно официальным правительственным источникам и другой общедоступной информации.

Обязательства по государственным деньгах включают: минимум 247,41 миллиарда долларов на безусловное использования ископаемого топлива в рамках 253 политик и 49,03 миллиарда долларов на условное ископаемое топливо в рамках 67 стратегий, 53,81 миллиарда долларов на безусловную чистую энергию в рамках 174 стратегий и 173,40 миллиарда долларов на условную чистую энергию в рамках 168 стратегий, а также как минимум 134,13 миллиарда долларов США на другие виды энергии в рамках 126 политик.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.