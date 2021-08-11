Страны G20 выделили 227 млрд долларов на возобновляемые источники энергии

С начала 2020 года и начала пандемии Cоvid-19 страны G20 выделили 227 миллиардов долларов государственных средств на возобновляемые источники энергии.

Об этом свидетельствуют данные Energy Policy Tracker.

Среди стран G20 наибольшая сумма на чистую энергию была выделена Канадой – 41 млрд долларов. Индия находится на втором месте с 36 млрд долларов, а Великобритания выделила 28 миллиардов долларов.

Вместе с тем правительства стран-членов G20 выделили на ископаемое топливо 296 миллиардов долларов, в частности, Соединенные Штаты инвестировали 72 миллиарда долларов, Соединенное Королевство – 42 млрд долларов, Канада – 32 млрд долларов, Индия – 31 млрд долларов, Германия – 27 миллиардов долларов, Франция – 23 млрд долларов, а Китай – 20 млрд долларов.



Инфографика: Energy Policy Tracker

На нефть и газ страны G20 выделили по меньшей мере 218,1 миллиарда долларов, на уголь – по меньшей мере 46,5 миллиарда долларов, из которых 33,93 миллиарда долларов были безусловными, поскольку разработчики проектов не обязаны сокращать выбросы парниковых газов.

Страны G20 инвестировали по меньшей мере 11,19 миллиарда долларов США в водород, произведенный из ископаемого топлива. Группа, в которую входят 19 крупнейших экономик и Европейский Союз, выделила по меньшей мере 19,55 миллиарда долларов в рамках мероприятий, охватывающих несколько видов ископаемого топлива.

Согласно официальным правительственным источникам и другой общедоступной информации, опубликованной на интерактивной карте, правительства стран “Большой двадцатки” выделили не меньше 657,79 миллиарда долларов на поддержку различных видов энергии с помощью новой или измененной политики, согласно официальным правительственным источникам и другой общедоступной информации.

Обязательства по государственным деньгах включают: минимум 247,41 миллиарда долларов на безусловное использования ископаемого топлива в рамках 253 политик и 49,03 миллиарда долларов на условное ископаемое топливо в рамках 67 стратегий, 53,81 миллиарда долларов на безусловную чистую энергию в рамках 174 стратегий и 173,40 миллиарда долларов на условную чистую энергию в рамках 168 стратегий, а также как минимум 134,13 миллиарда долларов США на другие виды энергии в рамках 126 политик.