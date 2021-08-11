В США запустили крупнейшую пассажирскую сеть микроавтобусов-беспилотников

Стало известно, что крупнейший в США парк шаттлов-беспилотников на электрической тяге ввели в эксплуатацию на этой неделе в Голдене, штат Колорадо.
Девять компактных шаттлов Mines Rover французской компании EasyMile будут использоваться для перевозки студентов и сотрудников Колорадской горной школы, а также представителей общественности из ключевых мест города в разные точки кампуса учебного заведения.
Что касается миниатюрных Mines Rover, то они представляют собой компактные шестиместные микроавтобусы с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.
В конструкции транспортного средства размещены современные датчики, камеры и лидар, на основе которых построена система автономного управления.
Согласно имеющимся данным, шаттлы будут курсировать по трём маршрутам в Голдене, а в ближайшее время аналогичные транспортные системы планируется запустить в Гринвуд-Виллидж и Колорадо-Спрингс.
Хотя запуск Mines Rover в США является крупнейшим для французской компании, ранее беспилотные шаттлы EasyMile появились на улицах некоторых европейских городов. Согласно имеющимся данным, до этого крупнейшая сеть автономных шаттлов, в которую вошли пять беспилотников, была развёрнута в Германии.
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