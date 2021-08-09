Фонд госимущества выставил на приватизацию завод «Судмаш»

Онлайн-аукцион по приватизации 100% уставного капитала ПАО «Херсонский завод «Судмаш» состоится 3 сентября. Стартовая цена — 67,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

В Фонде отметили, что основная номенклатура продукции «Судмаш» — это техника для коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей. При этом значительная часть помещений завода не используется; предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.

В то же время ПАО «Херсонский завод «Судмаш» имеет мощный инвестиционный потенциал. В распоряжении «Судмаша» — 11 объектов недвижимости общей площадью почти 33 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 6,5 га.

Завод освоил производство новых видов продукции, среди которых автоподъемники различной модификации и назначения. Чтобы сохранить профиль деятельности, предприятие также продолжает изготовление образцов судовых устройств, кнехтов, судовых водогазонепроницаемых дверей и тому подобное.

Условия приватизации предусматривают социальные гарантии для работников, погашение задолженности, сохранение в техническом архиве Общества научно-технической документации.

Стартовая цена актива составляет 67,23 млн грн, заявки на участие в аукционе будут принимать до 2 сентября.

Подробнее об объекте можно узнать по ссылке.

Напомним, завод «Судмаш «является одним из 17 объектов, переданных концерном «Укроборонпром» Фонду государственного имущества для приватизации. Речь идет об активах, которые не нужны государству для выполнения безопасностных функций, находятся в запущенном состоянии и требуют инвестиций.