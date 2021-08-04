Кабмин уменьшил на 10 миллионов расходы на содержание ЧАЭС

Кабинет Министров уменьшил расходы на содержание в безопасном состоянии трех энергоблоков ЧАЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и возмещение расходов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 августа.

Так, расходы на мероприятия по программе снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную зону на 2021 год уменьшены на 10 млн грн — до 655,98 млн грн.

В пояснительной записке отмечается, что решение принято в соответствии с изменениями в приложениях № 3 и № 4 в государственный бюджет на 2021 год.