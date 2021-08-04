ТОП-5 стран, которые выбирают украинские туристы: аналитика мобильного оператора

Vodafone проанализировал статистику пользования услугами роуминга в самый горячий месяц летних отпусков.

По данным Vodafone Украина, количество абонентов, которые воспользовались услугами роуминга в июле 2021 года, выросло почти вдвое по сравнению с июлем прошлого года.

С открытием границ европейскими странами увеличилось как количество абонентов, так и пользование услугами. Украинские туристы активнее пользуются мобильным интернетом во время путешествий за границу – объем дата-трафика в роуминге увеличился на 41% по сравнению с июлем 2020 года.

ТОП-5 стран, в которых украинские туристы сгенерировали больше всего интернет-трафика:

Турция;

Греция;

Хорватия;

Черногория;

Россия.

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