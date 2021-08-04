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В Запорожской области из сейфа ювелирной компании украли более 40 млн грн

В Запорожской области из сейфа ювелирной компании украли более 40 млн грн

Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении трем членам организованной преступной группы по факту кражи в сочетании с проникновением в хранилище.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

Что случилось? По данным следствия, в январе 2021 года местный житель, работая в известной компании, которая имеет сеть ювелирных магазинов, с целью завладения средствами, которые принадлежали ее основателю и хранились в хранилищах общества, организовал преступную группу. В ее состав был привлечен начальник отдела безопасности частного предприятия, которое предоставляло ювелирной сети охранные услуги, и гражданское лицо, которое по разработанному плану трудоустроено охранником на охранную фирму под вымышленным именем по поддельным документам.

В июне 2021 года охранник, будучи хорошо осведомленным относительно системы охраны объектов ювелирной компании, механизма работы и расположения камер видеонаблюдения, с ведома других членов преступной группировки и под их руководством, выключил охранные устройства и, подобрав код замка от сейфа, похитил денежные средства в иностранных и национальной валютах на общую сумму более 40 млн грн.

Во время проведения первоочередных следственных действий часть похищенных денег изъята из автомобиля организатора группы, а еще часть – из домовладения родителей охранника.

Сейчас двум членам группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третий – находится в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следователи Следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Управления уголовного розыска Главного Управления Нацполиции в Запорожской области.

По материалам Finance.UA
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