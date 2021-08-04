Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2021 года в сравнении с июлем прошлого года выросли на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, за пределы Украины – на 75,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,2%, в том числе в пределах Украины – на 19,9%, за пределы Украины – на 60,3%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара – на 77,7%, в том числе внутри Украины – на 86,6%.
Напомним, в июле 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили снижаться второй месяц подряд. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО оказалось на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но все еще на 31,0% выше показателя за тот же период 2020 года.
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