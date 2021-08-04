Акции Pfizer достигли исторического максимума

Акции фармацевтической компании-производителя вакцины против COVID-19 Pfizer во вторник выросли до рекордно высокого уровня впервые за 20 лет – на закрытии сессии во вторник поднялись до максимума в 48,57 долл за акцию.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что во время сессии во вторник акции выросли на 4,9%.
При этом предыдущий дневной максимум акции Pfizer в 47,44 долл. был достигнут еще 12 апреля 1999 года.
Этот процент стал самым большим однодневным ростом акций с 9 ноября, когда Pfizer опубликовала положительные данные о вакцине против COVID-19.
“Я думаю, что они наконец получают признание за свою вакцину”, – заявил менеджер фонда Gabelli Джефф Джонас, фонд владеет акциями Pfizer.
Читайте также: Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ
В то же время во вторник акции Moderna снизились на 4%, однако они выросли почти на 78% с середины июля, когда акции компании добавили к базовому индексу S&P 500.
Отмечается также, что акции немецкой компании BioNTech, партнера Pfizer по вакцине, во вторник снизились более чем на 5%, но в этом месяце они подорожали почти на 30%.
Издание напоминает, что в конце июля Pfizer повысил прогноз продаж вакцины против COVID-19 на 29% до 33,5 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться11 ч. назад - 1842 9
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать10 ч. назад - 1735 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 3287 7
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCity4 ч. назад - 501 6
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается5 ч. назад - 1570 4
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться11 ч. назад - 1842 9
Межбанк: наступает «момент истины» для гривны9 ч. назад - 1673
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается5 ч. назад - 1570 4
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефона6 ч. назад - 1244 1
Власти Египта введут минимальные цены на отели9 ч. назад - 1233 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам8 ч. назад - 300 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 624 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 546
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1619 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1589 3