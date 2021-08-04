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Акции Pfizer достигли исторического максимума

Акции Pfizer достигли исторического максимума

Акции фармацевтической компании-производителя вакцины против COVID-19 Pfizer во вторник выросли до рекордно высокого уровня впервые за 20 лет – на закрытии сессии во вторник поднялись до максимума в 48,57 долл за акцию.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во время сессии во вторник акции выросли на 4,9%.

При этом предыдущий дневной максимум акции Pfizer в 47,44 долл. был достигнут еще 12 апреля 1999 года.

Этот процент стал самым большим однодневным ростом акций с 9 ноября, когда Pfizer опубликовала положительные данные о вакцине против COVID-19.

“Я думаю, что они наконец получают признание за свою вакцину”, – заявил менеджер фонда Gabelli Джефф Джонас, фонд владеет акциями Pfizer.

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В то же время во вторник акции Moderna снизились на 4%, однако они выросли почти на 78% с середины июля, когда акции компании добавили к базовому индексу S&P 500.

Отмечается также, что акции немецкой компании BioNTech, партнера Pfizer по вакцине, во вторник снизились более чем на 5%, но в этом месяце они подорожали почти на 30%.

Издание напоминает, что в конце июля Pfizer повысил прогноз продаж вакцины против COVID-19 на 29% до 33,5 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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