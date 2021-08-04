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Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две недели

Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две недели

Обе стороны трудовых отношений – наемный работник и работодатель могут прекратить действие трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по соглашению сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Гоструда в Одесской области.

Особенность основания прекращения трудового договора по соглашению сторон заключается в том, что в этом случае необходимо совместное волеизъявление сторон, направленное на прекращение трудовых отношений в оговоренный срок.

По соглашению сторон бессрочный трудовой договор может быть прекращен в любой срок, в отношении которого работник и работодатель достигли договоренности.

Важно! Такой срок может быть как меньше, так и превышать установленный для увольнения по собственному желанию работника двухнедельный период.

Недостижение сторонами соглашения о прекращении трудового договора и отсутствие согласованной даты увольнения лишает работодателя права на увольнение работника по такому основанию, как соглашение сторон.

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Поэтому сторонам трудовых отношений необходимо внимательно относиться к оформлению документов по достижению договоренности прекращения трудовых отношений по соглашению сторон.

Работодатель может отказать работнику в расторжении трудового договора по соглашению сторон. В таком случае последний может переписать свое заявление на увольнение по собственному желанию по уважительным или без уважительных причин. А уже отказать работнику в увольнении по собственному желанию работодатель не имеет права.

По материалам Finance.UA
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