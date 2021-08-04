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«Дизельгейт»: в США подали новый иск против Porsche

«Дизельгейт»: в США подали новый иск против Porsche

Автопроизводитель Porsche, крупнейший акционер Volkswagen, столкнулся с судебным иском в США, связанными со скандалом с выбросами дизельного топлива.

Об этом пишет Reuters.

Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк в апреле, направлен против Porsche, а также против бывших членов правления и наблюдательного совета Volkswagen, говорится в полугодовом отчете компании.

Porsche, которому принадлежит 31,4% акций Volkswagen, не назвала имена истцов, однако указала, что, по их словам, они являются «акционерами Volkswagen». Также компания не представила подробностей и количественной оценки возможных претензий, заявив, что иск еще не был удовлетворен.

Судебный процесс знаменует собой последнюю главу в саге о «дизельгете» с того времени, как в сентябре 2015 года Volkswagen признал, что использовал незаконное программное обеспечение для обмана испытаний на выбросы дизельных двигателей. Скандал обошелся автопроизводителю более чем в 32 млрд евро ($38 млрд) в виде сборов, штрафов и судебных расходов.

Напомним, в июне автоконцерн Volkswagen сообщил, что достиг соглашения с бывшим генеральным директором компании Мартином Винтеркорном и еще тремя бывшими топ-менеджерами по вопросу выплаты компенсаций за «дизельгейт». Всего VW получит от них 288 млн евро.

По материалам Mind
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