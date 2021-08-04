«Дизельгейт»: в США подали новый иск против Porsche

Автопроизводитель Porsche, крупнейший акционер Volkswagen, столкнулся с судебным иском в США, связанными со скандалом с выбросами дизельного топлива.
Об этом пишет Reuters.
Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк в апреле, направлен против Porsche, а также против бывших членов правления и наблюдательного совета Volkswagen, говорится в полугодовом отчете компании.
Porsche, которому принадлежит 31,4% акций Volkswagen, не назвала имена истцов, однако указала, что, по их словам, они являются «акционерами Volkswagen». Также компания не представила подробностей и количественной оценки возможных претензий, заявив, что иск еще не был удовлетворен.
Судебный процесс знаменует собой последнюю главу в саге о «дизельгете» с того времени, как в сентябре 2015 года Volkswagen признал, что использовал незаконное программное обеспечение для обмана испытаний на выбросы дизельных двигателей. Скандал обошелся автопроизводителю более чем в 32 млрд евро ($38 млрд) в виде сборов, штрафов и судебных расходов.
Напомним, в июне автоконцерн Volkswagen сообщил, что достиг соглашения с бывшим генеральным директором компании Мартином Винтеркорном и еще тремя бывшими топ-менеджерами по вопросу выплаты компенсаций за «дизельгейт». Всего VW получит от них 288 млн евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться13 ч. назад - 1963 9
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCity6 ч. назад - 574 8
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать11 ч. назад - 1990 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 3327 8
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается7 ч. назад - 1788 7
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться13 ч. назад - 1963 9
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается7 ч. назад - 1788 7
Межбанк: наступает «момент истины» для гривны11 ч. назад - 1787
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефона7 ч. назад - 1344 1
Власти Египта введут минимальные цены на отели11 ч. назад - 1293 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам10 ч. назад - 386 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 628 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 547
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1624 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1591 3