В июле крупные плательщики уплатили налогов на 27% больше

В июле 2021 года крупные налогоплательщики направили в госбюджет 13,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 27,1% больше, чем в июле прошлого года.

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Государственной службы по работе с крупными плательщиками налогов.

Кстати, про зарплаты, налоги и пенсии мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы следить за главными законодательными изменениями!

В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость 8,4 млрд грн, налога на прибыль – 0,5 млрд грн, акцизного налога – 2,4 млрд гривен.

«Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с июлем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 1,7 млрд грн, или на 25%, налога на прибыль – на 0,4 млрд грн, или в 3 раза, и акцизному налогу с ввезенных товаров – в 4,4 раза, или на 0,3 млрд гривен», – прокомментировал начальник межрегионального управления Николай Чмерук.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Межрегиональным управлением, по результатам июля 2021 года превысила 26% процентов от всех налоговых платежей в госбюджет по Украине.