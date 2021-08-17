44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно

Журналисты портала ain.ua опросили украинцев – готовы ли они пожертвовать заработком или другими возможностями, которые предоставляет работодатель, чтобы продолжить работать из дома.
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Как показал опрос, послабление карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, привело к тому, что большинство работодателей в Украине возвращают сотрудников в офисы:
Интересно, что 44,4% опрошенных готовы отказаться от части зарплаты, чтобы продолжить работать дома. При этом 28,3% из них готовы недополучать 5% от суммы заработка, а 18,3% респондентов могут отказаться от 10%.
От чего еще готовы отказаться, лишь бы работать дома? Дополнительно или вместо урезания зарплаты сотрудники готовы отказаться от других возможностей, предлагаемых компанией:
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