44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно

Журналисты портала ain.ua опросили украинцев – готовы ли они пожертвовать заработком или другими возможностями, которые предоставляет работодатель, чтобы продолжить работать из дома.

Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов – и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.

Как показал опрос, послабление карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, привело к тому, что большинство работодателей в Украине возвращают сотрудников в офисы:

32,7% респондентов отметили, что компания частично вернула работников в офисы;

21,8% работодателей планируют это сделать. При этом 19,6% — полностью отменили ремоут;

25,8% не планируют возвращение к докарантинному формату.

Интересно, что 44,4% опрошенных готовы отказаться от части зарплаты, чтобы продолжить работать дома. При этом 28,3% из них готовы недополучать 5% от суммы заработка, а 18,3% респондентов могут отказаться от 10%.

От чего еще готовы отказаться, лишь бы работать дома? Дополнительно или вместо урезания зарплаты сотрудники готовы отказаться от других возможностей, предлагаемых компанией:

ради «удаленки» 59,2% опрошенных пожертвуют дополнительными плюшками (к примеру, медицинской страховкой, курсами и тд.);

3,9% – от выходных;

3,3% готовы пожертвовать отпуском.

*5,3% могут отказаться от премий и бонусов;

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.