В аэропорту «Киев» изъяли партию часов Rolex на €100 тысяч

Пограничники совместно с сотрудниками таможни в аэропорту «Киев» (Жуляны) предотвратили незаконный ввоз в Украину партии ценных часов Rolex.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«У гражданина США при осмотре ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки Rolex», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость часов превышает 100 тысяч евро.

В пограничном ведомстве предполагают, что мужчина перевозил часы с целью реализации на территории Украины.

Сотрудники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.



Фото: Госпогранслужбы