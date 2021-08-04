В аэропорту «Киев» изъяли партию часов Rolex на €100 тысяч

Пограничники совместно с сотрудниками таможни в аэропорту «Киев» (Жуляны) предотвратили незаконный ввоз в Украину партии ценных часов Rolex.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«У гражданина США при осмотре ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки Rolex», — говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, стоимость часов превышает 100 тысяч евро.
В пограничном ведомстве предполагают, что мужчина перевозил часы с целью реализации на территории Украины.
Сотрудники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
Фото: Госпогранслужбы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4098 13
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться3 ч. назад - 902 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 2905 6
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать2 ч. назад - 265 3
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 4144 2
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 4462
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4098 13
В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск напередВчера, 19:00 - 3408
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1837
Где продают самые дешевые и самые дорогие квартиры под Киевом (инфографика)Вчера, 13:01 - 1323
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам51 мин. назад - 35
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 592 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 523
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1579 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1561 3