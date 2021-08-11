Эксперт спрогнозировал, как подорожает валюта до конца года

Евро в Украине значительно подешевело впервые с прошлого года. С начала лета цена обвалилась на две гривны за евро – с 33,58 до 31,55 гривны.
Об этом сообщает телеканал “Украина 24”.
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По прогнозу президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, сейчас стоимость валюты зависит от ситуации в мире. В Ассоциации украинских банков говорят, что пандемия повлияла на нее – сейчас ситуация является неблагоприятной для многих валют мира. Для украинской, в том числе, но ситуация может измениться осенью.
“Евро может остаться на отметке 32-32,2 гривны, если мы говорим о завершении третьего квартала. И, скорее всего, к концу года евро подрастет до 33 гривен за 1 евро, поскольку европейская экономика немного медленнее развивается, чем американская”, – пояснил Дубас.
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