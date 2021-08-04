Поставки произведенных в Китае автомобилей Tesla на местный рынок упали на 69%

Поставки автомобилей Tesla китайского производства на местный рынок резко упали в июле – на 69%.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в июле Tesla поставила в Китае на внутренний рынок 8621 электромобиль, произведенный на заводе в Шанхае – это на 69% меньше по сравнению с показателем июня (28 138 авто).
В то же время резко возросло количество экспортируемых электромобилей: если в июне было 5017 автомобилей, то в июле – сразу 24 347 авто, причем большая часть – в Европу.
Общий объем поставок за месяц, таким образом, почти не изменился – сократился лишь на 0,6% относительно июня.
Как отмечает агентство, на результатах поставок в Китае могли отразиться несколько факторов.
В частности, в конце июня правительство Китая потребовало отозвать для исправления проблемы с безопасностью почти все проданные в стране автомобили – более 285 тыс. авто.
Также издание напоминает, что в марте Китай запретил парковать Tesla на территории военных баз из опасений, что видеокамеры на автомобилях могут собирать секретную информацию и раскрывать местонахождение военных объектов. Эту информацию опровергал лично Маск.
Также среди причин снижения поставок – конкуренция: Tesla соревнуется в Китае с местными компаниями. В частности, Li Auto поставила в июле 8589 автомобилей, Xpeng – 8040 единиц, а Nio – 7931 машину.
Как отмечает Bloomberg, впервые результаты местных производителей за месяц оказались на уровне Tesla.
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