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Поставки произведенных в Китае автомобилей Tesla на местный рынок упали на 69%

Поставки произведенных в Китае автомобилей Tesla на местный рынок упали на 69%

Поставки автомобилей Tesla китайского производства на местный рынок резко упали в июле – на 69%.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в июле Tesla поставила в Китае на внутренний рынок 8621 электромобиль, произведенный на заводе в Шанхае – это на 69% меньше по сравнению с показателем июня (28 138 авто).

В то же время резко возросло количество экспортируемых электромобилей: если в июне было 5017 автомобилей, то в июле – сразу 24 347 авто, причем большая часть – в Европу.

Общий объем поставок за месяц, таким образом, почти не изменился – сократился лишь на 0,6% относительно июня.

Как отмечает агентство, на результатах поставок в Китае могли отразиться несколько факторов.

В частности, в конце июня правительство Китая потребовало отозвать для исправления проблемы с безопасностью почти все проданные в стране автомобили – более 285 тыс. авто.

Также издание напоминает, что в марте Китай запретил парковать Tesla на территории военных баз из опасений, что видеокамеры на автомобилях могут собирать секретную информацию и раскрывать местонахождение военных объектов. Эту информацию опровергал лично Маск.

Также среди причин снижения поставок – конкуренция: Tesla соревнуется в Китае с местными компаниями. В частности, Li Auto поставила в июле 8589 автомобилей, Xpeng – 8040 единиц, а Nio – 7931 машину.

Как отмечает Bloomberg, впервые результаты местных производителей за месяц оказались на уровне Tesla.

По материалам Економічна Правда
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