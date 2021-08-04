Минфин разместил ОВГЗ на 2,7 млрд грн

Минфин на аукционе 10 августа от размещения государственных ценных бумаг получил в государственный бюджет 2,673 млрд грн.
На аукционе Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 1 год, 1,5 года и 2 года.
Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 11,15%, 1,5-летних – 11,3%, а 2-летних – 12,09%.
Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,672 млрд грн.
Инфографика: Минфин
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