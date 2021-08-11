Google снизит зарплату сотрудникам, постоянно работающим из дома

Сотрудники Google с помощью калькулятора, который создала корпорация, могут рассчитать, насколько снизится их зарплата при постоянной работе из дома.
Об этом сообщает Reuters.
«Наши компенсационные пакеты всегда определялись местом расположения, и мы всегда платим по верхнему пределу местного рынка, исходя из того, откуда работает сотрудник», — заявил представитель Google, добавив, что заработная плата будет отличаться от города и штата.
«Скриншоты внутреннего калькулятора заработной платы Google, которые увидело агентство, показывают, что сотруднику, который проживает в Стэмфорде, штат Коннектикут (в часе езды от Нью-Йорка) будут платить на 15% меньше в случае работы из дома. А зарплата сотрудника, работающего в Нью-Йорке, — не изменится. Скриншоты показали 5% и 10% разницы в районах Сиэтла, Бостона и Сан-Франциско», — пишет издание.
При этом собеседования с сотрудниками Google свидетельствуют о том, что снижение зарплат может достигать 25%.
Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что его зарплату уменьшат на 10% в случае постоянной работы из дома.
Он рассматривал возможность удаленной работы, однако решил продолжать ездить в офис, несмотря на необходимость тратить на дорогу по два часа.
«Это столь же высокое сокращение зарплаты, как и последнее повышение. Я так много работал, чтобы меня повысили, не для того чтобы потом зарплату снизили», — рассказал он.
Как пишет агентство, такой эксперимент проводится по всей Кремниевой долине — в частности, к таким мерам прибегли Facebook и Twitter.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Миллиардер Уоррен Баффет дал советы, как защитить свои деньгиВчера, 09:15 - 4292 7
Долги за коммуналку: в каких случаях у украинцев предлагают отбирать жильеВчера, 14:15 - 839 4
Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)Вчера, 22:06 - 246 2
Украинцы активно используют сбережения из-за нехватки зарплат, - НБУВчера, 15:39 - 940 2
Представлена новая Motorola с квадрокамерой (фото)Вчера, 01:15 - 1264 2
Xiaomi вернет деньги всем покупателям их первого телефонаВчера, 05:48 - 5604 1
Миллиардер Уоррен Баффет дал советы, как защитить свои деньгиВчера, 09:15 - 4292 7
Очередь наследников: кто получает наследство, если не существует завещанияВчера, 16:11 - 3555
Какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом (инфографика)Вчера, 10:09 - 1503
Украинцы остаются без пособия по безработице: что произошлоВчера, 08:14 - 1088 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1577 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 793 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 661
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1876 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1767 3