Google снизит зарплату сотрудникам, постоянно работающим из дома

Сотрудники Google с помощью калькулятора, который создала корпорация, могут рассчитать, насколько снизится их зарплата при постоянной работе из дома.

Об этом сообщает Reuters.

«Наши компенсационные пакеты всегда определялись местом расположения, и мы всегда платим по верхнему пределу местного рынка, исходя из того, откуда работает сотрудник», — заявил представитель Google, добавив, что заработная плата будет отличаться от города и штата.

«Скриншоты внутреннего калькулятора заработной платы Google, которые увидело агентство, показывают, что сотруднику, который проживает в Стэмфорде, штат Коннектикут (в часе езды от Нью-Йорка) будут платить на 15% меньше в случае работы из дома. А зарплата сотрудника, работающего в Нью-Йорке, — не изменится. Скриншоты показали 5% и 10% разницы в районах Сиэтла, Бостона и Сан-Франциско», — пишет издание.

При этом собеседования с сотрудниками Google свидетельствуют о том, что снижение зарплат может достигать 25%.

Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что его зарплату уменьшат на 10% в случае постоянной работы из дома.

Он рассматривал возможность удаленной работы, однако решил продолжать ездить в офис, несмотря на необходимость тратить на дорогу по два часа.

«Это столь же высокое сокращение зарплаты, как и последнее повышение. Я так много работал, чтобы меня повысили, не для того чтобы потом зарплату снизили», — рассказал он.

Как пишет агентство, такой эксперимент проводится по всей Кремниевой долине — в частности, к таким мерам прибегли Facebook и Twitter.