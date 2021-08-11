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В каких случаях припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку

В каких случаях припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку

В случаях, когда водитель присутствует на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не производится.

Об этом сообщает МТСБУ.

«Патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены», — сказано в сообщении.

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Если же водитель появляется на месте уже после того, как полицейский вызвал эвакуатор, вызов эвакуатора отменяется и эвакуация не проводится, даже если эвакуатор уже прибыл по такому вызову.

В случае, если авто нет на месте, водитель должен позвонить на 102 или на горячую линию патрульной полиции по номеру (044) 287−82−82, чтобы проверить, не эвакуирован ли его автомобиль на штрафплощадку. Дежурный подскажет, куда обращаться дальше для составления соответствующих административных материалов, после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.

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По материалам Finance.UA
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