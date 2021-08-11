В каких случаях припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку

В случаях, когда водитель присутствует на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не производится.
Об этом сообщает МТСБУ.
«Патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены», — сказано в сообщении.
Читайте также: Столичным водителям в июле выписали штрафов за неоплаченную парковку более чем на 600 тыс. грн
Если же водитель появляется на месте уже после того, как полицейский вызвал эвакуатор, вызов эвакуатора отменяется и эвакуация не проводится, даже если эвакуатор уже прибыл по такому вызову.
В случае, если авто нет на месте, водитель должен позвонить на 102 или на горячую линию патрульной полиции по номеру (044) 287−82−82, чтобы проверить, не эвакуирован ли его автомобиль на штрафплощадку. Дежурный подскажет, куда обращаться дальше для составления соответствующих административных материалов, после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммуналку: в каких случаях у украинцев предлагают отбирать жильеВчера, 14:15 - 1357 10
Украинцы активно используют сбережения из-за нехватки зарплат, - НБУВчера, 15:39 - 1795 4
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – Минфин5 ч. назад - 495 3
Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)Вчера, 22:06 - 476 2
Представлена новая Motorola с квадрокамерой (фото)Вчера, 01:15 - 1984 2
Очередь наследников: кто получает наследство, если не существует завещанияВчера, 16:11 - 10253
Эксперт спрогнозировал, как подорожает евро до конца года6 ч. назад - 2373
Какие обязанности и долги передаются с наследствомВчера, 19:05 - 2231
Украинцы активно используют сбережения из-за нехватки зарплат, - НБУВчера, 15:39 - 1795 4
Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе8 ч. назад - 1514
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1642 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 802 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 684
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1918 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1786 3