Украинцы остаются без пособия по безработице: что произошло

В Украине уменьшается количество безработных, которые получают пособие, однако это происходит не из-за уменьшения уровня безработицы.

Об этом написал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский на своей странице в Facebook.

По данным Минэкономики, Государственная служба занятости зафиксировала снижение количества получателей пособия по безработице за год на 36% – до 273 тыс. лиц. В министерстве представили это как показатель оживления экономики.

Если стало меньше получателей пособия по безработице, то это свидетельствует об увеличении занятости. Но почему тогда Минэкономики так и не скажет: «выросла занятость»? А потому, что она не росла. Не произошло никакого уменьшения безработицы. Поэтому власти использовали элегантную формулировку «оживление»", — написал Уманский.

По его словам, количество получателей помощи сократилось не из-за всплеска украинской экономики, а потому, что пособие по безработице является ограниченным по времени выплат. В 2020 многие обратились за помощью государства. Но прошел год, и предельные сроки получения денег для большинства получателей истекли.

Читайте также: Количество получателей пособия по безработице упало на 36% — Минэкономики

Экс-министр отмечает, что люди скорее не нашли долгожданную работу, а «потеряли право получать единственную помощь от государства в сложный для себя и страны период».

Уманский говорит, что несмотря на положительные тенденции на сырьевых рынках и постковидное возрождение мировой экономики, Украина пока не имеет никаких предпосылок к изменению ситуации с безработицей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.