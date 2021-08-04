Представлен кроссовер с четырьмя экранами и электромотором

Компания Great Wall представила новый кроссовер Wey Latte, прототип которого был показан ещё весной прошлого года, а теперь автомобиль готов к выходу, в связи с чем производитель раскрыл подробности.
Кроссовер Wey Latte имеет габариты 4668 х 1890 х 1730 мм при колёсной базе 2745 мм, он построен на модульной платформе L.E.M.O.N. Автомобиль получился очень современным, он получил футуристичный дизайн салона и сразу четыре дисплея: цифровую панель приборов, большой экран мультимедийно-развлекательной системы, блок управления климат-контролем и ещё один дисплей, спрятанный в зеркале заднего вида.
Фото: ixbt.com
Кроме того, вся необходимая информация может проецироваться на лобовое стекло перед водителем. Автомобиль оснащен удобными сиденьями, панорамной крышей с люком, круиз-кронтролем, современными системами помощи водителю.
Фото: ixbt.com
Кроссовер Wey Latte будет доступен в единственной гибридной версии, которая включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и электромотор. Общая отдача силовой установки составляет 238 л.с. Аккумуляторная батарея ёмкостью 1,7 кВт•ч размещается под задним диваном.
Продажи стартуют этой осенью по цене от 20 тыс. долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияПозавчера, 14:01 - 4606 10
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 2696 8
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 2937 2
Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на третьВчера, 09:02 - 512 2
Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн01.02.2021, 17:27 - 282 1
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 3554
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 2937 2
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 2696 8
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1467
Глава Совета НБУ назвал причины скачка цен в УкраинеВчера, 11:05 - 1271 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 569 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 505
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1531 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1529 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2226 7