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Представлен кроссовер с четырьмя экранами и электромотором

Представлен кроссовер с четырьмя экранами и электромотором

Компания Great Wall представила новый кроссовер Wey Latte, прототип которого был показан ещё весной прошлого года, а теперь автомобиль готов к выходу, в связи с чем производитель раскрыл подробности.

Кроссовер Wey Latte имеет габариты 4668 х 1890 х 1730 мм при колёсной базе 2745 мм, он построен на модульной платформе L.E.M.O.N. Автомобиль получился очень современным, он получил футуристичный дизайн салона и сразу четыре дисплея: цифровую панель приборов, большой экран мультимедийно-развлекательной системы, блок управления климат-контролем и ещё один дисплей, спрятанный в зеркале заднего вида.


Фото: ixbt.com

Кроме того, вся необходимая информация может проецироваться на лобовое стекло перед водителем. Автомобиль оснащен удобными сиденьями, панорамной крышей с люком, круиз-кронтролем, современными системами помощи водителю.


Фото: ixbt.com

Кроссовер Wey Latte будет доступен в единственной гибридной версии, которая включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и электромотор. Общая отдача силовой установки составляет 238 л.с. Аккумуляторная батарея ёмкостью 1,7 кВт•ч размещается под задним диваном.

Продажи стартуют этой осенью по цене от 20 тыс. долларов.

По материалам iXBT.com
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