Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе

Столичный аэропорт Борисполь вошел в 10 лучших аэропортов Восточной Европы 2021 года.
Рейтинг составила влиятельная британская компания Skytrax.
Столичный аэропорт занял пятое место. Первое место у Международного аэропорта Будапешта, второе — у аэропорта Бухареста, третье — Таллинна.
Топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы:
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