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Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе

Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе

Столичный аэропорт Борисполь вошел в 10 лучших аэропортов Восточной Европы 2021 года.

Рейтинг составила влиятельная британская компания Skytrax.

Столичный аэропорт занял пятое место. Первое место у Международного аэропорта Будапешта, второе — у аэропорта Бухареста, третье — Таллинна.

Топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

  • Международный аэропорт «Будапешт» (BUD)
  • Международный аэропорт «Бухарест» (OTP)
  • Таллиннский международный аэропорт (TLL)
  • Международный аэропорт «Рига» (RIX)
  • Международный аэропорт «Борисполь» (KBP)
  • Международный аэропорт «Тбилиси» (TBS)
  • Международный аэропорт «Белград» (BEG)
  • Аэропорт «Братислава» (BTS)
  • Международный аэропорт «Загреб» (ZAG)
  • Международный аэропорт «София» (SOF).

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По материалам gazeta.ua
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