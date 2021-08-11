Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе

Столичный аэропорт Борисполь вошел в 10 лучших аэропортов Восточной Европы 2021 года.

Рейтинг составила влиятельная британская компания Skytrax.

Столичный аэропорт занял пятое место. Первое место у Международного аэропорта Будапешта, второе — у аэропорта Бухареста, третье — Таллинна.

Топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

Международный аэропорт «Будапешт» ( BUD )

) Международный аэропорт «Бухарест» ( OTP )

) Таллиннский международный аэропорт ( TLL )

) Международный аэропорт «Рига» ( RIX )

) Международный аэропорт «Борисполь» ( KBP )

) Международный аэропорт «Тбилиси» ( TBS )

) Международный аэропорт «Белград» ( BEG )

) Аэропорт «Братислава» ( BTS )

) Международный аэропорт «Загреб» ( ZAG )

) Международный аэропорт «София» ( SOF ).

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