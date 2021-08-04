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Укрэнерго заявляет о критических запасах угля на ТЭС

Укрэнерго заявляет о критических запасах угля на ТЭС

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Об этом говорится в обзоре национальной компании «Укрэнерго».

Оператор добавил, что из-за снижения потребления в энергосистеме на 3,1% против прошлой неделе, производство ТЭС соответственно уменьшилось на 9,3% – с 760 млн кВт∙ч до 822 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 29% до 27%.

Также повлияло уменьшение экспорта, в частности, из торговой зоны «Остров Бурштынской ТЭС» на 57,8%, и разгрузка в выходные. В аварийном ремонте на 9 августа находилось 8 блоков ТЭС мощностью 2,6 ГВт, из-за отсутствия топлива не могут работать 12 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 5,3 ГВт.

Несмотря на это ситуация с накоплением угля на складах ТЭС «остается критической». Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.

Объем антрацитового угля на складах ТЭС с 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового — наоборот, уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы лишь уменьшились со 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.

По материалам Економічна Правда
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