Министр финансов: средств на субсидии хватит до ноября

Чиновники проводят анализ ситуации, нужно ли привлекать дополнительные финансы для субсидий.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Главкому».

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В Минсоцполитики и Минфине все остается на этапе обсуждения, в случае чего, предложат вариант по увеличению расходов на эту сферу. Ответил министр и на вопрос, найдутся ли такие деньги.

Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", — рассказал Марченко.

По его словам, в госбюджете на этот год на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрены расходы в сумме 35,2 млрд грн, из которых по состоянию на 4 августа фактически направлено 31,4 млрд грн, или 88,5% от годового плана.

«Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года», — убежден Марченко.

Отметим, Кабинет Министров Украины планирует сократить на 50% нормы потребления коммунальных услуг, используемых для определения размера субсидии.