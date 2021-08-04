Honor выпустит свой первый смартфон Porsche Design

Huawei была одним из первых китайских производителей, вступивших в партнерство с автомобильной компанией. В сотрудничестве с Porsche было выпущено несколько телефонов Huawei Porsche Design и даже умные часы. Однако это партнерство не распространялось на Honor.

Теперь, когда Honor больше не принадлежит Huawei, компания договорилась с Porsche.

Источники сообщают, что в предстоящей серии Honor Magic3 будет премиальная версия Porsche Design. В линейку войдут модели Honor Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Porsche Design. Ожидается, что Magic3 будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Смартфон предложит 3D-разблокировку лица, четыре блока в основной камере, однокристальную систему Snapdragon 888 Plus и будет работать под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0 и сервисами Google.



Фото: ixbt.com

Honor Magic3 предложит AMOLED-дисплей BOE диагональю 6,76 дюйма с разрешением 2772 х 1344 пикселя и частотой обновления изображения 120 Гц. Объём оперативной памяти составит 8 или 12 ГБ. Аккумулятор будет иметь ёмкость 4500 мА•ч. Honor Magic3 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт, а камера обеспечит 100-кратный зум.