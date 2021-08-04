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Google строит новый центр исследований и разработок в Кремниевой долине за $389 млн

Google строит новый центр исследований и разработок в Кремниевой долине за $389 млн

Компания Google планирует еще один кампус в Кремниевой долине, где будет расположен новый центр для некоторых из ее аппаратных продуктов и исследований.

Согласно данным, Google покупает землю в северной части Сан-Хосе, Калифорния, потратив более $ 389 млн на будущий центр исследований и разработок.

Кампус, который он называет Midpoint, будет расположен между нынешней штаб-квартирой Google в Маунтин-Вью и многофункциональным кампусом в Сан-Хосе. Midpoint будет иметь пять офисных зданий, соединенных пешеходным мостом, и примыкать к трем промышленным зданиям. Они, как показывают документы планирования, будут центром для его подразделения оборудования, включая продукты для умного дома Nest. Документы также показывают, что Google планировал сайт Midpoint с 2018 года.

По материалам Pingvin Pro
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