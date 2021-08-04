SpaceX будет продавать рекламу в космосе за криптовалюту

SpaceX заключила партнёрство с компанией Geometric Energy Corporation (CEG) для запуска проекта орбитального цифрового рекламного щита. Он будет вести трансляцию прямо из космоса, при этом оплатить необычную услугу можно будет не только фиатной, но и цифровой валютой.
По словам генерального директора GEC Сэмюэля Рида, сейчас компания разрабатывает «рекламный» спутник CubeSat. Он будет оснащён небольшим цифровым дисплеем и направленной на него камерой, которая будет передавать картинку на Землю. Посмотреть трансляцию зрители смогут на YouTube или Twitch.
Запуск «космического билборда» с помощью ракеты Falcon 9 запланирован на начало 2022 года. Пользователи получат возможность покупать токены для резервирования дисплея спутника под показ объявлений или рекламы. Заявлена и возможность оплаты в криптовалюте. В перспективе ожидается даже приём платежей в «мемной» Dogecoin, которой компания ранее заплатила SpaceX за отправку стилизованной физической монеты в сторону Луны.
«Мы хотим достигнуть того, чтобы доступ к космосу был практически у каждого. По сути, выступаем за его демократизацию и децентрализацию. Надеюсь, люди не будут тратить деньги на что-то неуместное при размещении подобных объявлений», — отметил глава GEC.
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